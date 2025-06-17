Росія повернула Україні ще 1245 тіл загиблих громадян

За твердженням російської сторони, усі ці тіла належать громадянам України.

В Україну 16 червня, в рамках домовленостей з російською стороною повернули тіла ще 1245 тіл загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШПВ).

Зазначається, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. За твердженням російської сторони, усі ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

У КШПВ наголосили, що загалом Україна отримала від Росії 6057 тіл у рамках Стамбульських домовленостей. Тепер же слідчі правоохоронних органів і співробітники експертних установ МВС України проведуть усі необхідні експертизи, щоб ідентифікувати репатрійовані тіла.

„Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України”, – йдеться в повідомленні.

Також у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння.

Коордштаб