Послуга соціального таксі стартувала на Закарпатті

Учора, 8 травня, у Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, в Ужгороді урочисто відкрили послугу соціального таксі, покликаного полегшити пересування людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

Послугу запровадило Товариство Червоного Хреста України, аби забезпечити безкоштовне та безпечне транспортування тих, хто особливо потребує допомоги.

Що це за послуга?

Соціальне таксі призначене для людей з обмеженими можливостями пересування:

користувачів крісел-колісних та тих, хто пересувається з милицями чи ходунками,

осіб із порушеннями зору чи опорно–рухового апарату,

лежачих пацієнтів у стабільному стані (без потреби в медичному супроводі).

Машини обладнані спеціальними підйомниками та кріпленнями, а в кожному авто працює водій і помічник, що допоможе вам безпечно сісти та вийти.

Куди можна дістатися?

до соціальних установ (банки, ЦНАП, паспортні служби, соцслужби)

на реабілітацію та консультації вузькопрофільних лікарів

на планові медичні обстеження (рентген, МРТ, КТ, ЕКГ, УЗД тощо)

на гемодіаліз і хіміотерапію

Режим роботи та реєстрація

Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 13:00. Телефон для замовлення соціального таксі: +38(066) 900 39 36.

Процес транспортування

Ви телефонуєте та називаєте адресу відправлення й призначення.

Диспетчер узгоджує час візиту соціально-транспортної бригади.

У призначений час бригада прибуває до вас: водій і помічник допомагають при посадці, супроводжують до місця призначення та допомагають вийти.

Червоний Хрест Закарпаття