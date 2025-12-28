У Раді пропонують створити сільські та селищні ТЦК
У Раді пропонують створити сільські та селищні ТЦК для швидкого оформлення відстрочок та адмінпослуг.
У Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК — це передбачає урядовий законопроєкт №14320.
Що пропонують:
- місцеві ТЦК самостійно вестимуть облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів;
- на місцях надаватимуть адмін- та соцпослуги;
- швидше оформлятимуть відстрочки.
Ініціатором документа виступило Міністерство оборони України. Законопроєкт спрямований на подолання організаційних і правових проблем у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які загострилися після адміністративно-територіальної реформи 2020 року та в умовах воєнного стану.
Джерело: ТСН
Фото: ілюстрація