У Раді пропонують створити сільські та селищні ТЦК

У Раді пропонують створити сільські та селищні ТЦК для швидкого оформлення відстрочок та адмінпослуг.

У Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК — це передбачає урядовий законопроєкт №14320.

Törvénytervezetet nyújtanak be falusi toborzóközpontok létrehozására

Що пропонують:

  • місцеві ТЦК самостійно вестимуть облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів;
  • на місцях надаватимуть адмін- та соцпослуги;
  • швидше оформлятимуть відстрочки.

Ініціатором документа виступило Міністерство оборони України. Законопроєкт спрямований на подолання організаційних і правових проблем у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які загострилися після адміністративно-територіальної реформи 2020 року та в умовах воєнного стану.

Джерело: ТСН
Фото: ілюстрація