Рік пам’яті Ференца Ракоці II: в Університеті Ракоці відбулася предметна олімпіада

З нагоди 350-ї річниці від дня народження великого князя Ференца Ракоці II Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II спільно з громадською організацією «Про Культура Субкарпатіка» та Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством оголосили триетапну командну олімпіаду для учнів 9–11 класів. Заявки на участь у конкурсі приймалися від школярів з усіх куточків Карпатського басейну. Третій, фінальний етап олімпіади відбувся 10 квітня в Університеті Ракоці.

Метою олімпіади, організованої у рамках циклу заходів «Рік пам’яті Ракоці», є вшанування пам’яті великого князя та ознайомлення учнів з історичною й культурною спадщиною його епохи.

Головними меценатами олімпіади стали віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн, а також депутатка Європейського парламенту від партії «Фідес–КДНП» і колишня студентка Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II Вікторія Ференц, а роль патронів конкурсу виконують державний секретар з питань народної освіти Міністерства внутрішніх справ Угорщини Золтан Маружа, державний секретар з питань національної політики Угорщини Лорінц Нача, голова Товариства імені Ракоці Чонгор Чакі, а також голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович.

На початку заходу учасники мали змогу насолодитися грою викладача приватного закладу «Дитяча школа мистецтв угорського народу „Туліпан Танода“» Імре Голожаї на тарогато. Після вітальних слів запрошених гостей присутні разом виконали гімн нашого університету – пісню епохи куруців під назвою «Rákóczi Ferenc bús éneke» («Скорботна пісня Ференца Ракоці»).

Потім гостей привітав державний секретар з питань народної освіти Золтан Маружа.

«Ференц Ракоці – важлива постать в історії угорського народу, і про це, мабуть, навіть не варто говорити. Однак ще важливішим є те, що ви, присутні тут, ретельно й ґрунтовно вивчили не лише обов’язковий матеріал з підручників історії, а й опанували значно глибші знання, ознайомившись із матеріалами, що виходять далеко за межі шкільної програми»,

– подякував державний секретар університету та Закарпатському угорськомовному педагогічному товариству за організацію конкурсу. Крім того, високопосадовець відзначив постать Ференца Ракоці II, який ставив перед собою амбітні цілі та мав виняткову здатність розуміти людей, що увійшло в історію як приклад для наслідування.

«350 років тому народився великий князь Ференц Ракоці II, який у свій час зі зброєю в руках, з Божою поміччю боровся за батьківщину та свободу. Якщо уважно проаналізувати ситуацію у світі, то побачимо, що й сьогодні не час спочивати на лаврах. Ми бачимо, що й нині нам доводиться боротися, проте тепер це відбувається інакше. Сьогодні угорське слово – одна з наших найпотужніших зброї. Угорська діаспора Закарпаття щодня бореться за збереження угорськомовних установ, угорських суспільних цінностей і за можливість проводити такі олімпіади з історії та культури рідного краю»,

– наголосила депутатка Європейського парламенту, колишня студентка та викладачка Університету Ракоці Вікторія Ференц.

Президентка Університету Ракоці Ільдіко Орос розповіла про особливості організації меморіального конкурсу, ідея якого виникла у жовтні 2025 року; за цей час на нього зареєструвалися 14 команд, із яких до фіналу вийшли шість.

«Нащадки куруців, ви зібралися тут, аби довести, що будете вірно служити великому князю»,

– побажала президентка успіху в змаганнях.

«Те, що ми зібралися сьогодні в навчальному закладі, названому на честь великого князя, на такий масштабний освітній конкурс, який є продовженням серії заходів «Дні Ракоці», добре ілюструє, що в цьому регіоні Ракоці – це не просто бронзова статуя на головній площі нашого міста, не просто абстрактна історична постать, про яку написано безліч томів, що припадають пилом на полицях бібліотек, а справді жива особистість, яку ми пам’ятаємо і яка заслуговує на те, щоб її пам’ятали»,

– доповнив слова Ільдіки Орос ректор університету Степан Черничко.

Після вітальних промов оголосили команди, що вийшли до фіналу, – «Ужгородські куруци Берчені», «Березька спілка Ракоці», «Куруцькі гусари», «Мукачівські куруци», «Шість вождів Ракоці», «Прапороносці», – та ознайомили присутніх із правилами проведення змагань. Фінал складався з п’яти мініраундів, кожен із яких мав свою тематику: сценка з фільму, упізнавання та виконання куруцьких пісень, складання пазла про епоху Ракоці, вікторина про епоху Ракоці, кросворд на тему визвольної війни. Їх доповнювало додаткове завдання – презентація страви того часу. Метою завдань було перевірити знання учасників з історії, їхню креативність та вміння працювати в команді.

За підсумками раундів професійне журі провело підрахунок балів, набраних командами, а голова журі Калман Мейсарош представив узагальнений рейтинг учасників. Переможцем конкурсу стала команда «Березька спілка Ракоці», срібним призером – команда «Ужгородські куруци Берчені», а третє місце посіла команда «Мукачівські куруци». Спеціальний приз отримала команда «Шість вождів Ракоці». П’яте місце посіли «Прапороносці», шосте – «Куруцькі гусари».

Завдяки підтримці депутатки Європейського парламенту Вікторії Ференц три команди, що посіли перші три місця, отримають можливість здійснити поїздку до Брюсселя, а також грошову винагороду, яку можна використати в магазині «Мода від Тюнде». Нагороди вручали державний секретар з питань народної освіти Золтан Маружа, ректор Степан Черничко, президентка Ільдіко Орос та голова журі Калман Мейсарош.

Завдяки меценатам Жолту Шем’єну та Золтану Маружі всі учасники конкурсу та їхні вчителі зможуть протягом літа брати участь в екскурсії «Слідами Ракоці», яка пролягатиме маршрутом Закарпаття – Угорщина – Словаччина.

Захід завершився спільним виконанням пісні «Csínom Palkó» («Петро брава»).

Аніта Курмай

