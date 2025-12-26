Нацбанк випустив пам’ятну монету «Дух Різдва»

Національний банк України створив нову пам’ятну монету, присвячену традиційному сакральному святу – Різдву.

«Наша нова пам’ятна монета «Дух Різдва» увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом», – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Над створенням монети працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук та скульптори Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Тираж – до 15 000 штук.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Джерело: Укрінформ

Фото: Національний банк України