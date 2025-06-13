Росія повернула Україні тіла ще 1200 загиблих військових

Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

„За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі”, – сказано в повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

11 червня 2025 року в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) зазначав, що серед повернених „на щиті” оборонців – полеглі на Курщині РФ, у ⁠Харківській, ⁠Луганській, ⁠Донецькій, ⁠Запорізькій, Херсонській областях.

2 червня на переговорах у Стамбулі делегації України та Росії домовились про новий обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих бійців. Очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров тоді повідомив, що „домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч”.