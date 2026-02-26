Росіяни повернули в Україну тіла 1000 загиблих

В Україну в рамках репатріаційних заходів повернули тіла (останки) тисячі загиблих, які, за попереднім інформуванням російської сторони, належать українським оборонцям. Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Телеграмі.

У подальшому слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять усі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

У Коордштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Окрему подяку штаб висловив особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які здійснюють загальну координацію.

