Рух поїздів Чоп Закарпатська область: обмеження через ремонт

Рух поїздів Чоп Закарпатська область тимчасово зміниться через ремонтні роботи на залізничній станції Чоп. Обмеження діятимуть у період з 8 до 19 лютого 2026 року, що вплине на міжнародні рейси між Словаччиною та Україною.

Ці зміни пов’язані з інфраструктурними роботами, які виконують на прохання «Укрзалізниці» у рамках підготовки та модернізації залізничної інфраструктури на західному кордоні.

Короткі наслідки для пасажирів:

частина міжнародних поїздів між Кошицями та Мукачевом буде скасована;

пасажири мають планувати маршрути з урахуванням цих змін або шукати альтернативні сполучення.

Які поїзди не курсуватимуть

За даними розкладу словацької залізниці, у зазначений період припиняється курсування таких рейсів:

R 960 – Кошиці 5:46 → Мукачево 10:05

R 962 – Кошиці 10:46 → Мукачево 15:53

R 963 – Мукачево 10:54 → Кошиці 15:20

R 965 – Мукачево 17:57 → Кошиці 22:50

Ці зміни значно впливають на міжнародне залізничне сполучення між Закарпаттям та південними регіонами Словаччини.

Джерело: Новини Закарпаття

(Фото: ілюстрація)