Шість громад на Закарпатті отримали нові шкільні автобуси

На Закарпатті шістьом громадам 29 серпня вручили нові шкільні автобуси, спеціально обладнані для перевезення дітей з інвалідністю.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Для Закарпаття на придбання шкільних автобусів передбачено 169 мільйонів гривень державної субвенції. За ці кошти на умовах співфінансування область має закупити 50 автобусів: 40 спеціально обладнаних для перевезення дітей з інвалідністю та 10 звичайних.

Громадам передали перші шість спеціальних автобусів. Їх отримали Вишківська й Іршавська громади Хустського району, Великобичківська громада Рахівського району, Виноградівська громада Берегівського району, Полянська громада Мукачівського району та Усть-Чорнянська громада Тячівського району.

Автобуси придбали в межах ініціативи „Шкільні автобуси для України”, за якою українські громади отримують транспорт для шкіл за кошти ЄС та країн-членів.

