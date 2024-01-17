Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 16 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 50 тисяч осіб та 12 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 26 тисяч осіб. 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 24 тисячі осіб, 21 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 80 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 19 осіб – 1 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 18 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 10 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ