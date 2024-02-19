Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 18 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 72 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 30 осіб – усі вони намагалася незаконно перетнути кордон поза визначеними пунктами пропуску.

На виїзд з країни не пропущено 11 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ