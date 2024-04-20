Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 20 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 77 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 107 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ