Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 19 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 75 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 92 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

