Ситуація у пунктах пропуску на західній та південній ділянках кордону

За добу 15 лютого західний кордон України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Водночас південний кордон з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одеської області) перетнули 13,7 тисячі осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів.

Територію нашої країни залишила 41 тисяча осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прослідували майже 42 тисячі осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 96 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: ДРСУ