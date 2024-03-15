Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 14 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 58 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 27 тисяч осіб, 24 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 135 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua