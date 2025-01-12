Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні

За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 562 тисячі осіб та 118 тисяч транспортних засобів.

За добу 12 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 50 тисяч осіб, 46 тисяч з них – громадяни України.

За добу оформлено 94 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: ДПСУ