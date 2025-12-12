SONUS ütőegyüttes koncertje

Концерт ударного ансамблю SONUS у Берегові

Громадська організація „Про Культура Субкарпатіка” з 2015 року виступає ініціатором програми «Спільний Адвент», у межах якої щороку до Берегова приїжджають численні виконавці. Цього разу, 10 грудня, в атріумі Університету імені Ракоці II ансамбль SONUS із Дебрецена виступив у рамках спільної організації „Про Культури Субкарпатіки” та Консульства Угорщини в Берегові. 
SONUS — це ударний ансамбль факультету музичного мистецтва Університету Дебрецена. Його керівник — проф. д-р габ. Іштван Сабо, університетський професор, член громадського корпусу Угорської академії мистецтв. Ансамбль провів чимало тематичних вечорів та інтерактивних концертів для молоді, а також є постійним учасником університетських і міських заходів. Окрім виступів в Угорщині, колектив гастролював в Австрії, Хорватії, Польщі, Німеччині, Японії, Румунії та Словаччині.

Крістіна Молнар, координаторка ГО „Про Культура Субкарпатіка”, наголосила на важливості проведення концертів в адвентський період:

У час очікування та духовної підготовки особливо потрібні культурні події, які створюють спільність, звертаються до людської душі й допомагають перейти з ритму буднів у спокій свята.

Генеральний консул Угорщини в Берегові Ласло Віда привітав учасників такими словами:

Бажаю всім вам, щоб попри складні обставини ви змогли прожити якомога більше моментів різдвяного дива разом із тими, хто для вас важливий. Даруймо свій час, свою увагу, самих себе — нашим близьким, друзям, знайомим. Єднаймося, підтримуймо та бережімо одне одного.

Проф. д-р габ. Іштван Сабо, представляючи програму концерту, зазначив, що вони прагнули відкрити перед слухачами широку палітру музичної історії. Він додав, що завдання було не з легких, адже багато творів, виконаних цього вечора, спочатку були написані не для тих інструментів, на яких їх виконано тепер. Серед інструментів він особливо відзначив марімбу, ударний інструмент афроамериканського походження, різновид ксилофона.

Концерт було проведено завдяки співпрацi громадської організації Про Культура Субкарпатіка та Консульства Угорщини в Берегові, за підтримки Уряду Угорщини та Фонду Бетлена Габора.

