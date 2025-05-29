Святкування Трійці в будинку-музеї в с. Великі Береги

У будинку-музеї в селі Великі Береги відбулося останнє заняття весняного сезону. Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» 28 травня організувала захід з нагоди свята Трійці.

Традиційно організація проводить підсумкове заняття наприкінці травня. Цього разу до заходу долучилися школярі з Берегова та села Косино — по два класи з кожного навчального закладу.

Учасників привітала Адель Гал, координаторка програм будинку-музею, яка також розповіла дітям про наближення свята. У своєму вступному слові вона зазначила, що вже другий рік поспіль заняття ґрунтується на релігійному змісті Трійці та біблійній історії — саме на цьому базуються як ігри на спритність, так і майстер-класи. Крім того, обговорювали й народні звичаї. Зокрема, дітям розповіли про голуба та язики полум’я — релігійні символи свята Трійці. Також згадали про зелену гілку — символ оновлення природи, що пов’язаний зі святом.

На початку заняття організатори ознайомили дітей з історією свята. Після цього школярі отримали завдання: знайти фрагменти оповідання про Трійцю, які були попередньо написані на папірцях і заховані на подвір’ї, а потім скласти з них цілісну розповідь. Найспритнішими виявилися учні з села Косино — саме вони першими знайшли папірці й склали текст. Вони отримали подарунковий набір, до якого входили кольоровий папір, олівці, пластилін, крейда та інші дрібниці, що стануть у пригоді класу протягом навчального року.

Далі на учасників чекала низка заходів. Розділені на менші групи, школярі мали змогу взяти участь в екскурсії або прогулятися ботанічним садом імені Йожефа Сікури. На подвір’ї вони могли спробувати три види ручної роботи: виготовлення трійцевих квітів, троянд, зелених гілок із символами Трійці — язиками полум’я та голубами, або ж створення повстяних браслетів. Діти також охоче брали участь у народних іграх.

На завершення заняття учасників пригостили традиційними угорськими смаженими тістечками, до яких подавали чай із садових трав — бузини та меліси.

Захід у будинку-музеї в селі Великі Береги був організований громадською організацією «Про Культура Субкарпатика» за підтримки Фонду Шандора Чоорі та у партнерстві з Карпатським відділенням Дому традицій.

Kárpátalja.ma