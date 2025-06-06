Про Культура Субкарпатика відзначила День національної єдності виставкою та програмою ТалантПалітра. 5 червня у Культурному центрі імені Перені у Чопівці відбулася серія культурних заходів із багатокомпонентною програмою.

Громадська організація вже третій рік поспіль співпрацює з Національним інститутом культури в рамках програми підназвою «Майстерня». Як партнер і координатор у Закарпатті вона бере участь у проєктах інституту, залучаючи малі спільноти.

На початку програми 5 червня гостей привітав Іштван Дьебнар, тимчасовий консул Угорщини в Берегові. У своїй промові він наголосив, що важливою метою угорського уряду є підтримка зміцнення угорської національної ідентичності, збереження угорських культурних та мовних цінностей, а також підтримка угорців у збереженні їхнього корінного краю.

Ільдіко Орос, голова Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II та громадської організації «Про Культура Субкарпатика», зазначила з нагоди Дня єдності, що кожен, хто передає щось із минулого у майбутнє, вже зробив внесок у розвиток спільноти. Це допомагає зберегти наше народне ремесло й культуру у XXI столітті.

Програму «Майстерня» представила координаторка програми Адель Гал. Вона повідомила, що за сприяння ГО «Про Культура Субкарпатика» цього року відбулося 33 заняття у 13 населених пунктах Закарпаття. Заняття проводили 16 керівників, а загальна кількість учасників сягнула 120.

Після презентації керівники та учасники гуртків, присутні на заході, отримали сертифікати. Їх вручала Ільдіко Орос, голова організації, та Крістіна Молнар, координаторка «Про Культура Субкарпатика» і керівниця Культурного центру імені Шандора Фодо. Програма завершилася оглядом виставки та початком другої частини заходу — ТалантПалітра.

Метою проєкту є зміцнення аматорських мистецьких спільнот у Карпатському басейні та підтримка їхньої професійної діяльності. Проєкт дає можливість підтримати талановиті аматорські колективи та об’єднання, сприяючи зміцненню і розвитку місцевих спільнот. Зі Закарпаття наставники прослухали сім номерів і дали позитивні рекомендації та поради для подальшого розвитку виконавців. Професійними наставниками проєкту були Естер Пал — лауреатка премії імені Ференца Ліста, солістка Державного угорського народного ансамблю та Будинку традицій; Ніколетта Пете — керівниця Центру освіти дорослих Національного інституту культури; Едіна Шін — виконуюча обов’язки директора Закарпатського угорського драматичного театру; а також Габріелла Сіладіне Товт —педагог з дошкільної та початкової освіти, викладачка танцю і драматургії, учителька Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода».

У межах програми народні пісні виконували хори«Нефелейч», «Туліпан Танода» з с. Малі Геївці, а також хор «Розмарин». Другий блок почався з лялькової вистави театру «Чодасарваш». Їх змінили два сучасні танці у виконанні танцювальної групи «Кристаль» і «Сіварвань». Концерт завершив хор Клубу пенсіонерів КМКС із Чопа.

Наприкінці заходу виступила Еріка Югас, директорка професійного розвитку Національного інституту культури, яка підсумувала висновки дня. НІК започаткував програму ТалантПалітра, бо в Карпатському басейні існує багатоспільнот, що репрезентують нашу угорську ідентичність. Вони відчувають, що сила нації та збереження поселення реалізуються через спільноти. Спільноти передають щось із угорської культури далі. Це особливо важливо зараз тут, на Закарпатті. Інститут культури приділяє Закарпаттю особливу увагу і підтримує діяльність місцевих спільнот.

Як сказала директорка професійного розвитку, у рамках ТалантПалітри відбувається 55 виступів. З них шість — за межами Угорщини. У Закарпатті реалізовано один проєкт із семи виконавцями. Виконавці отримали сертифікати. За рекомендацією наставників хор «Розмарин» і Клуб пенсіонерів КМКС із Чопа представлятимуть Закарпаття на фестивалі в Кечкеметі.

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