Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 16 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 104 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 55 тисяч осіб. 34 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 49 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 72 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ