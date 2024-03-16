Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 16 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 69 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 29 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 109 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: dpsu.gov.ua