За добу 26 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 113 тисяч осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 53 тисячі осіб. 32 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 60 тисяч осіб, 54 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 99 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 22 особи – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 18 – затримали поза визначеними пунктами перетину.

Джерело: dpsu.gov.ua