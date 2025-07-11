У Середньому збираються розпочати реставрацію замку

Громадська організація „Краще життя” долучається до міжнародного проєкту з відновлення замків Середнє (Україна) та Капушани (Словаччина). Проект триватиме до кінця березня 2027 року. У Середньому, зокрема,облаштують зону відпочинку, дерев’яні доріжки на території замку, дитячі майданчики, сцену для проведення заходів та освітлення території.

ГО „Краще життя” розпочала реалізацію міжнародного транскордонного проєкту під назвою «Збереження культурної спадщини шляхом реставрації замків Капушани – Середнє» (скорочено Замки КС) у співпраці з муніципалітетом Капушани (Словаччина) та муніципальним управлінням Середнє (Україна).

Проєкт реалізується в рамках Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021–2027. Його загальний бюджет складає 321 472,34 євро, з яких 90% фінансується Європейським Союзом. Реалізація триватиме до 31 березня 2027 року.

Метою проєкту є зміцнення транскордонного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини, проведення реставраційних робіт у замках Капушани та Середнє, а також розвиток екологічно й соціально сталого туризму у прикордонних регіонах.

У рамках проєкту у замку Середнє (Закарпатська область, Україна) буде виконано:

облаштування території: будівництво огорож, дренажних систем, санітарних приміщень, освітлення та системи відеоспостереження;

створення зони для відвідувачів: оглядовий майданчик із фотопасткою, дерев’яні доріжки, дитячий майданчик, адміністративна пергола;

підтримка культурної активності: спорудження сцени для концертів, облаштування простору для організації заходів та продажу сувенірної продукції.

„Для нас цей проєкт є надзвичайно важливим, адже він не тільки сприяє збереженню історичної спадщини, а й створює можливості для розвитку локального туризму й залучення громади до культурного життя”, — зазначив керівник ГО «Краще життя» Володимир Вашко.

Організація закликає всіх зацікавлених – від громад до туристичних операторів і культурних установ – долучатися до ініціатив, що допомагають зберегти та розвивати унікальну спадщину Закарпаття.

Джерело: zaholovok.com.ua

Фото: Kárpátalja.ma