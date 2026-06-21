Сьогодні в Україні відзначають День батька

Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День батька — свято, присвячене чоловікам, які виховують дітей, підтримують свої родини та є надійною опорою для близьких. У 2026 році цей день припадає на 21 червня.

Історія свята бере початок у США на початку ХХ століття. Його засновницею вважають американку Сонору Смарт Додд, яка прагнула вшанувати свого батька, який самостійно виховав шістьох дітей. Згодом традиція поширилася багатьма країнами світу.

В Україні День батька на державному рівні було встановлено у 2019 році указом президента.

Особливого значення День батька набув під час повномасштабної війни. Сьогодні тисячі українських батьків не лише виховують своїх дітей, а й захищають незалежність і територіальну цілісність держави у лавах Збройних Сил України. Багато з них змушені проводити місяці далеко від родин, виконуючи бойові завдання на передовій.

mukachevo.net

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