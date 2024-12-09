Спільний Адвент у Береговi: запалено вогонь надії

8 грудня на центральній площі Береговa запалили свічку надії. Цьогорічна церемонія запалення свічки на другу неділю Адвенту була організована Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ та громадською організацією Про Культура Субкарпатика.

Захід, ініційований інститутом Ракоці та ПКС, з 2015 року щороку відбувається за підтримки уряду Угорщини, об’єднуючи світських та церковних лідерів у Берегові. Ця традиція продовжується навіть у часи пандемії та війни.

«У нинішні воєнні будні нам як ніколи потрібна єдність і підтримка одне одного, щоб запалити світло в темряві», зазначила на початку заходу координатор ПКС Крістіна Молнар.

«Перша свічка символізує віру, а друга свічка, вогонь надії, закликає нас вірити в те, що темні часи минають і завжди є можливість для нового початку», сказав Іштван Дєбнар, тимчасовий повірений у справах Генерального консульства Угорщини в Берегові, під час церемонії. Він додав, що це особливо актуально для нинішньої ситуації угорської громади Закарпаття.

«Ми віримо, що в Україні запанує мир, і доля угорської громади Закарпаття покращиться,» зауважив він. Під час заходу Сільвестр Ферку співробітник філологічного факультету інституту Ракоці виконав пісню «Égnek a fények» (Горять вогні) гурту Bagossy Brothers.

Ільдіко Орос, президентка інституту Ракоці та ПКС, на початку своєї промови застерегла, що світ спонукає людей до споживацтва, тоді як християнство нагадує про духовне значення народження Христа.

«Запалювання свічок нагадує нам про це. Ми зазвичай використовуємо неділі, щоб нагадати собі, і сподіваємося, що це нагадування триватиме весь тиждень. Адвент — це час, щоб щодня наближатися до Бога, ставати трохи кращими і замислюватися над тим, що ми повинні робити, щоб бути добрими, » пояснила вона. У своїй промові вона висловила надію, що наступного року до підготовки до свята приєднаються ті, хто повернеться зі Сходу та Заходу.

Професор, Степан Черничко, ректор інституту Ракоці, у своїй промові зазначив: «Як світло свічки розсіює темряву, так і радість та очікування Адвенту наповнюють нас усіх.» Він побажав кожному знайти радість очікування та відчути містерію Різдва. «Бажаю, щоб ми зберігали віру, щоб надія не залишала нас, і щоб любов знайшла нас» додав він.

Свічку надії запалили Ільдіко Орос, Іштван Дєбнар та Степан Черничко на адвентському вінку міста. Наприкінці церемонії благословення присутнім від імені історичних церков виголосили священник Янош Молнар, реформатський пастор Янош Маргітіч та греко-католицький священник Іштван Мароші. Говорячи про подію, Ільдіко Орос зазначила, що ця ініціатива все більше стає справою громади.

«У ці важкі воєнні часи кожен відчуває потребу брати участь у таких заходах, щоб стати частиною очікування Христа. Особливо тому, що нам, простим людям, які тут живуть, здається, що нам залишається лише надія. Надія, яку з допомогою Христа можуть здійснити ті, хто вирішує нашу долю. І зараз ця надія та очікування дуже потрібні по всьому Закарпаттю, бо кожен хоче бути зі своєю сім’єю і пережити справжнє свято любові,» зазначила президент. Спільний Адвент на цьому не завершився — в атріумі інституту виступив гурт «Kaláka».

Третю церемонію запалення свічки організують Берегівська греко-католицька парафія та КМКС на головній площі міста.

Захід відбувся за підтримки уряду Угорщини та Фонду Габора Бетлена.

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