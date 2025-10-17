15 жовтня у Великоберегівському етнографічному музеї лунав веселий спів, танці та заняття з рукоділля — тут відбулося тематичне осіннє дійство, приурочене до дня святої Терези.

День Терези, 15 жовтня, відіграє важливу роль у народних традиціях. У деяких регіонах угорськомовних територій саме цього дня традиційно розпочинали збір урожаю. Хоча на подвір’ї музею виноград вже був зібраний, молодь та гості все ж виконали традиційний танець винограду.

На захід завітали дві шкільні групи: учні гімназії села Боржави та танцюристи Угорської школи народної творчості “Туліпан Танода” із Паладя-Комарівців.

Молодь представила танець збору врожаю. У танцювальному колективі з Паладя-Комарівців, який очолює Вікторія Іллар, із задоволенням танцюють як молодші, так і старші учасники. Вони з ентузіазмом демонструють свою майстерність і декламують віршики для глядачів. Молодь спільним танцем створила атмосферу давніх сільських святкувань. До подальших хороводів приєдналися всі учасники, тож заняття стало не лише розважальним, а й справжнім досвідом спільного творення громади.

Однак захід у етнографічному музеї не обмежувався лише танцями: у кімнаті для рукоділля учасники мали змогу виготовити брелки з технікою макраме. Макраме — це мистецтво вузликового плетіння, яке не лише дозволяє створювати естетичні декоративні речі, але й є чудовою розвиваючою діяльністю. Ця техніка допомагає розвивати дрібну моторику, спритність рук і просторове мислення, водночас вимагаючи терпіння та зосередженості. Діти з великим ентузіазмом опановували основні прийоми і з радістю забрали додому власноруч зроблені вироби — таким чином ще більше наблизившись до світу традиційного рукоділля.

Тим часом на кухні смажили традиційні солодощі —«лабдачореге», аромат яких наповнив і кімнату для занять. Старші дівчата обступили стіл і допомагали у приготуванні: хтось смажив тісто в олії на плиті, інші обкачували кульки в ванільній пудрі. Щойно приготовані ласощі з’їли разом, тож захід завершився достойно — зі спільними враженнями, гарним настроєм і радістю від відродження осінніх традицій.

Метою програми було ознайомити дітей у ігровій формі з місцевими традиціями та техніками рукоділля. Вони мали змогу не лише побачити, а й особисто взяти участь у танцях, здобувши водночас цінний досвід. За словами організаторів, подія до Дня Терези стала чудовою нагодою для того, щоб Великоберегівський етнографічний музей наповнив заняття корисною діяльністю, танцями та музикою.

Заняття було організоване ГО «Про Культура Субкарпатика» за підтримки Фонду Шандора Чорі та у партнерстві з Закарпатським представництвом Дому традицій.

Kárpátalja.ma