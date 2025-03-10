Творчий день у селі Великі Береги

На завершення карнавалу організація Pro Cultura Subcarpathica провела заняття у Великоберезькому будинку традицій. У Попільну середу музей відвідала група з двадцяти осіб. Гостями стали учні та вчителі Мукачівського ліцею імені Ференца Ракоці ІІ.

Спершу відвідувачі взяли участь в екскурсії по музею, під час якої ознайомилися з будівлею, меблями, предметами інтер’єру та історією закладу. Після огляду світлиці, кухні та житлової кімнати, молодь побувала в коморі, де дізналася про процеси прядіння та ткацтва. Організатори також продемонстрували роботу ткацького верстата. Далі група зупинилася біля печі, де їм показали, як її топити, витягати жар та як у ній готується смачна випічка – пампушки. Екскурсія завершилася в ботанічному саду імені Йожефа Сікури. Про діяльність саду та лабораторії розповів його директор Золтан Копор.

Після екскурсії у майстерні розпочалася творча частина дня. Молодь могла обрати один з двох видів занять. В одній частині залу вчилися обробляти шкіру – тут виготовляли логічні ігри, головоломки. В іншій частині зали робили дерев’яні ляльки-ложки. І хлопці, і дівчата вирізали тканину та зв’язували заготовки.

Ті, хто мав вільний час, могли провести його на подвір’ї, де дістали дерев’яні іграшки музею. Завдяки гарній погоді прогулянка та ігри на свіжому повітрі пройшли весело.

Наприкінці заняття група разом смакувала свіжоспеченими пампушками з печі. Молодь повернулася до школи задоволена й у піднесеному настрої.

Захід було реалізовано громадською організацією Pro Cultura Subcarpathica за підтримки Фонду Шандора Чоорі та у професійному партнерстві з Дому традицій Закарпаття.

Kárpátalja.ma