У Берегові відкрили новий корпус центральної районної лікарні імені Б. Ліннера

У Берегові завершують будівництво нового корпусу А лікарні імені Бертолона Ліннера. Роботи розпочали ще у 1988 році. Загалом у проєкт вклали понад 165 млн грн із державного, обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки благодійників.

Про це повідомляє Мирослав Білецький – голова Закарпатської ОДА/ОВА.

Новий корпус оглянули голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Важливим етапом стало включення лікарні до програми «Велике будівництво» у 2020 році після візиту президента Володимира Зеленського. Це допомогло забезпечити фінансування та продовжити роботи.

У корпусі облаштували дитяче, акушерсько-гінекологічне та хірургічне відділення, три операційні, відділення інтенсивної терапії та реабілітації. Також передбачили сучасне діагностичне обладнання й умови для людей з інвалідністю.

Значну допомогу надали міжнародні партнери. За сприяння Угорської екуменічної служби допомоги з 2021 року для лікарні придбали обладнання, меблі та інвентар на понад 28 млн грн. Ще понад 3 млн грн спрямували на сучасне обладнання для амбулаторного реабілітаційного відділення за підтримки американських партнерів.

Цікаво, що у 1988 році будівництво лікарні розпочинали угорські фахівці. Через 38 років Угорщина знову долучилася до підтримки медичного закладу.

За словами Мирослава Білецького, цей проєкт став прикладом співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів. Він також наголосив, що навіть під час повномасштабної війни в Україні продовжують будувати й розвивати важливі для людей об’єкти.

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