У Берегові відкрився новий спортивний центр «STEPBYSTEP»

У місті Берегові з’явилося нове місце для шанувальників спорту та здорового способу життя. Hа вулиці Шевченка, 39а офіційно розпочав роботу сучасний спортивний центр «STEPBYSTEP». Його відкриття стало значною подією для міста, яку особисто відвідали міський голова Берегова Золтан Бабяк та перший заступник Пейтер Гусар.

За словами міського голови, новий центр вражає просторими та світлими залами, обладнаними за останнім словом техніки. Тут є все необхідне як для інтенсивних тренувань, так і для комфортного відпочинку.

Чому варто відвідати «STEPBYSTEP»?

Сучасне обладнання: Центр оснащений новітніми тренажерами та інвентарем, що дозволяє проводити ефективні тренування для будь-якого рівня підготовки.

Різноманітні програми: Тут ви знайдете фітнес, силові тренування, групові заняття, а також спеціальні програми для дітей та дорослих.

Професійні тренери: Команда центру складається з досвідчених фахівців, які допоможуть вам досягти поставлених цілей.

Позитивна атмосфера: «STEPBYSTEP» — це місце, де панує енергія руху, мотивації та гарного настрою.

«STEPBYSTEP» — це не просто спортивний зал, а справжній осередок, де кожен крок веде до здоров’я, сили та гарного настрою. Це чудова можливість для мешканців громади займатися спортом та підтримувати активний спосіб життя.

