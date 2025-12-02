У центрі Берегова запалало полум’я віри

За ініціативи «Про Культура Субкарпатика» та Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II у 2015 році було започатковано програму «Спільний Адвент», яка відтоді стала доброю традицією міста. У межах цьогорічних заходів 30 листопада на міському адвентовому вінку запалили першу свічку, що символізує віру.

Проректор університету Ракоці Олександр Бергхауер підкреслив, що цей день є не лише церковним святом, а й вираженням єдності громади.

«Ця подія має особливе значення, адже цього року ми вже вдесяте святкуємо початок Адвенту разом. Ці десять років доводять, що наші спільні цінності — співчуття, мир, служіння та відповідальність одне за одного — залишаються незмінними й сьогодні», — наголосив проректор.

Головний консул Угорщини в Берегові Степан Буцко зазначив, що саме свічка віри спонукає нас вирушити в дорогу, яка веде до чогось кращого. Він додав, що запалення першої свічки — це не просто початок різдвяної підготовки, а дія, сповнена глибшого змісту: вона нагадує про радість очікування та закликає до довіри в майбутнє.

«Ми також віримо, що довгоочікуваний мир нарешті прийде в Україну, а доля закарпатських угорців зміниться на краще», — підкреслив консул.

Після виступів консул Степан Буцко, проректор Олександр Бергхауер та координаторка ПКС Крістіна Молнар запалили першу свічку на адвентовому вінку Берегова. Під час церемонії лунали прославлення у виконанні гурту ліцею села Великі Береги.

Завершили захід представники історичних церков: Ференц Тороцкезі, старший пастор Берегівської реформатської громади; Іштван Мароші, священник греко-католицької парафії та директор Греко-католицького центру імені Елемера Ортутая; а також Янош Молнар, римо-католицький декан і настоятель парафії, які уділили благословення.

Подія відбулася з ініціативи ПКС та Університету Ракоці за підтримки Фонду імені Бетлена Габора.

Друга церемонія запалення свічки відбудеться 7 грудня й проходитиме за організації Берегівської римо-католицької парафії та Міської ради Берегова.

