У Центрі легеневих хвороб в Ужгороді запрацювало оновлене реанімаційне відділення

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький оглянув оновлене відділення анестезіології та реанімації, яке запрацювало в Центрі легеневих хвороб в Ужгороді.

Заклад у межах медичної реформи об’єднали ще з трьома установами. Завдяки ефективному менеджменту, передовому оснащенню, кваліфікованому персоналу центр інтенсивно розвивається.

Задля покращення якості медичних послуг з обласного бюджету спрямували 4 млн 348 тис. грн для ремонту та розширення реанімаційного відділення. Вдалося збільшити кількість ліжок – з 6 до 9. Все необхідне обладнання – забезпечене, підведений кисень до кожного ліжкомісця.

Під час пандемії ковіду саме у Центрі легеневих хвороб були одні з найнижчих показників летальності, а також 14 мешканців Закарпаття знято із довготривалої інвазивної ШВЛ з повним одужанням (всього в області було 16 таких осіб).

Тут працює закуплений в межах грантової програми комп’ютерний томограф на 128 зрізів – найпотужніший у регіоні, рентгенапарати, зокрема й пересувні, які придбали за державні кошти та були надані партнерами, відеобронхоскоп, завдяки якому лікарям вдається швидко діагностувати розвиток онкології, та чимало іншого оснащення.

«Для мене вагомим показником ефективності роботи закладу охорони здоров’я та його керівництва є вщерть заповнені медикаментами склади, відсутність скарг від пацієнтів. Нікому не доводиться бігати по ліки, бо все необхідне є і забезпечене державою», – наголосив Мирослав Білецький.

Попри очевидні успіхи Центру ще є над чим працювати, є куди розвиватися, і керівництво області готове цьому сприяти. Зокрема, в обласному бюджеті передбачено 4,5 млн грн для закупівлі ліфта. Також є потреба відновити дах на одному з корпусів. Для цього потрібно близько 800 тис. грн. Триває робота над тим, щоб допомогти лікувальному закладу вирішити це питання ще у цьому році.

Мирослав Білецький подякував керівництву Центру легеневих хвороб та його лікарям за ефективну роботу, врятовані життя та професіоналізм, що це своєю чергою впливає на розвиток закладу, якість надаваних послуг та найцінніше – та довіру пацієнтів.

carpathia.gov.ua