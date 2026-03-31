У Київ приїхали Кая Каллас і європейські міністри

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас приїхала в Київ, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, який зустрів її на залізничному вокзалі. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Х.

Сибіга зазначив, що сьогодні, у річницю трагічних подій у Бучі, до Києва прибула очільниця європейської дипломатії Кая Каллас та інші європейські міністри.

„Ласкаво просимо до Києва, шановні європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри з Європи! Сьогодні ми вшановуємо сумну річницю Бучанської трагедії. Того дня жахливі кадри вбивств мирних жителів глибоко вразили весь світ”, — наголосив Сибіга.

Міністр наголосив, що така сильна європейська присутність дає сигнал, що комплексна відповідальність за російські злочини неминуча.

„Цей візит — знак справжньої мужності та солідарності з Україною”, — додав він.

Глава МЗС також нагадав, що в ці дні відзначають чотири роки від початку звільнення Київської області та інших районів, окупованих Росією у 2022 році, і нагадав про героїзм українських захисників.

Кая Каллас зазначила, що їй приємно перебувати сьогодні в Києві разом із міністрами закордонних справ європейських країн. Вона підкреслила, що кожен такий візит слугує потужним нагадуванням про мужність та стійкість України.

„Європа поруч з вами. Ми продовжуватимемо надавати військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку. І ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини Росії”, — додала вона.

