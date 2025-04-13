У передчутті свята в будинку традицій села Великі Береги

Pro Cultura Subcarpathica організувала святкове заняття в будинку традицій села Великі Береги. З наближенням Великодня виготовляли святкові прикраси.

На заняття, що відбулося 9 квітня, завітали учні 2-го та 3-го класів Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута. Загалом прибуло 34 учні. Спочатку діти взяли участь в екскурсії. Більшість групи ще не була раніше в будинку традицій, тож для них усе було новим. Діти ознайомилися з внутрішнім устроєм будинку, піччю та предметами навколо неї. Група також прогулялася Ботанічним садом імені Йожефа Сікури, де милувалися першими весняними квітами.

Програма продовжилася в кімнаті для занять та на кухні. Діти виготовляли святкові прикраси. Вони згинали та плели основу з лози, яку прикрашали різними елементами: квітами, мохом, стрічками. Кожен працював самостійно та прикрашав виріб на свій смак.

На кухні працювали по черзі, у групах по чотири особи, і готували печиво. Діти самі перемелювали та різали заздалегідь підготовлене тісто на дрібні шматочки, після чого викладали його на деко. Наприкінці заняття всі разом поласували солодощами.

Завдяки гарній погоді не обійшлося і без ігор на подвір’ї. Із сараю дістали народні ігри, якими діти залюбки гралися.

Серія програм у Великоберезькому будинку традицій продовжиться великоднім заняттям, де діти навчатимуться традиційного писанкарства та відновлюватимуть звичай великоднього обливання на Поливаний понеділок. Учасники вже вивчають великодні вірші та готують одеколон, щоб привітати дівчат.

Заняття, організоване Pro Cultura Subcarpathica, відбулося за підтримки Фонду Шандора Чоорі та у професійному партнерстві з Закарпатським представництвом Мережі Будинку Традицій.

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