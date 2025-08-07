У „Резерв+” додали нову відстрочку від мобілізації

Kárpátalja.ma Hовини

У застосунку „Резерв+” з’явилася нова відстрочка від мобілізації. Мова про відстрочку для працівників вищої та профосвіти.

Újabb kategória kérhet halasztást a Rezerv+ alkalmazásban

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

У відомстві уточнили, що відстрочку через застосунок тепер можуть отримати працівники закладів:

  • вищої освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • професійної освіти.

Як зазначили в Міноборони, таку відстрочку зможуть отримати за умови, якщо в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:

  • опис про основне місце роботи;
  • підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
  • відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративній викладацькій посаді.

Як оформити

Щоб оформити відстрочку, необхідно:

  • натиснути три крапки на головному екрані „Резерв+”;
  • натиснути „Подати запит на відстрочку”;
  • обрати відповідну категорію.

Kárpátalja.ma