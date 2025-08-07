У „Резерв+” додали нову відстрочку від мобілізації
У застосунку „Резерв+” з’явилася нова відстрочка від мобілізації. Мова про відстрочку для працівників вищої та профосвіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
У відомстві уточнили, що відстрочку через застосунок тепер можуть отримати працівники закладів:
- вищої освіти;
- фахової передвищої освіти;
- професійної освіти.
Як зазначили в Міноборони, таку відстрочку зможуть отримати за умови, якщо в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:
- опис про основне місце роботи;
- підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
- відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративній викладацькій посаді.
Як оформити
Щоб оформити відстрочку, необхідно:
- натиснути три крапки на головному екрані „Резерв+”;
- натиснути „Подати запит на відстрочку”;
- обрати відповідну категорію.