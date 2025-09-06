У «Резерв+» запровадили ряд змін

У липні в застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за невчасне уточнення даних. Наразі функціонал суттєво розширили.

Відтепер українці можуть сплатити у «Резерв+» штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку. У Міністерстві оборони пояснили, про які порушення йдеться. Отож у застосунку можна сплатити штраф онлайн, якщо особа:

не з’явилась за повісткою до ТЦК та СП;

не пройшла чи відмовились від проходження ВЛК;

не стала на військовий облік, коли їй виповнилося 25 років;

не стала на військовий облік за новою адресою;

не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стала на військовий облік за місцем перебування як внутрішньо переміщена особа;

не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи або навчання;

не надала майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації.

Водночас у Міноборони наголосили на тому, що один сплачений у застосунку штраф закриває тільки те порушення, за яке його нарахували.

Як сплатити штраф у «Резерв+» — покрокова інструкція

Спочатку потрібно завантажити застосунок або у App Store, або у Google Play. Далі треба авторизуватись і перейти до розділу «Штрафи онлайн». Там потрібно подати заяву про визнання порушення.

Впродовж трьох днів ТЦК та СП має розглянути подану заяву і надіслати особі постанову про порушення. І тільки після цього у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф — 8500 гривень. Зазначимо, що це половина від повної суми. Саме такий штраф можна сплатити впродовж 20 днів.

Якщо ж оплатити його пізніше, то доведеться платити повну суму штрафу, тобто 17 000 гривень. На це знову нададуть 20 днів. У разі несплати протягом цього терміну сума штрафу знову подвоїться і складатиме 34 000 гривень.

Після того, як штраф успішно сплачено, червона стрічка з попередженням про порушення у «Резерв+» зникне. Зазвичай процес триває близько 4 діб. Аби побачити актуальний статус, після того, як штраф сплачено, треба оновити військовий документ у «Резерв+». Водночас у Міноборони наголошують, що сплата штрафу не звільняє людину від обов’язку виконувати вимоги військового обліку.