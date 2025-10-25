У „Резерв+” з’явилися два нових види відстрочки

Процедура не вимагає збору довідок або візитів до ТЦК і СП.

Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії в сервісі „Резерв+”. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до „Резерв+”. Після цього система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.

У Міноборони додали, що процес перевірки підстави для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Ба більше, не потрібні збір довідок або візити до ТЦК і СП.

У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації в „Резерв+” можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

mod.gov.ua