У „Резерв+” з’явилися два нових види відстрочки
Процедура не вимагає збору довідок або візитів до ТЦК і СП.
Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії в сервісі „Резерв+”. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до „Резерв+”. Після цього система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.
У Міноборони додали, що процес перевірки підстави для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Ба більше, не потрібні збір довідок або візити до ТЦК і СП.
У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації в „Резерв+” можуть:
люди з інвалідністю;
батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
батьки дітей з інвалідністю;
подружжя захисників і захисниць із дитиною;
чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
люди з тимчасовою непридатністю;
студенти, аспіранти;
працівники закладів вищої та профосвіти.