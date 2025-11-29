У «Резерв+» з’явиться ще один тип відстрочок

У застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність. Відстрочку можна отримати онлайн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

„Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку Резерв+. Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аби отримати відстрочку онлайн, потрібно подати запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка автоматично надасться, а інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

В Міноборони зазначили, що процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. Також в пресслужбі зауважили, що наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Таким чином, щоб система змогла підтвердити підстави, необхідні актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду; коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС); в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні – потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

В оборонному відомстві нагадали, що наразі у Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок для таких категорій: люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти, аспіранти; працівники вищої та профосвіти.

ukrinform.ua