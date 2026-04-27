У школах перевірятимуть військово-облікові документи 17-річних хлопців

Військовий облік Закарпаття та інших регіонів України переходить у цифровий формат для учнів старших класів. Міністерство оборони запроваджує електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) — цифрову версію приписного свідоцтва, яку можна сформувати самостійно в застосунку «Резерв+» або через портал «Дія».

Відтепер юнаки зобов’язані стати на військовий облік призовників у чітко визначений термін: з 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17 років. Це правило стосується всіх одинадцятикласників та студентів коледжів відповідного віку.

Як проходитиме перевірка у закладах освіти

Згідно з новими роз’ясненнями відомства, школи та інші навчальні заклади стають частиною системи моніторингу військового обліку. Проте процедура максимально спрощена завдяки діджиталізації.

Ключові особливості перевірки:

Цифровий формат: школа перевіряє виключно наявність документа в електронній формі або його QR-код.

Підтвердження даних: код дозволяє миттєво підтвердити актуальність даних юнака у державному реєстрі «Оберіг».

Юридична сила: е-ВОД має таку ж вагу, як і паперове посвідчення про приписку, незалежно від того, пред’явлено його в смартфоні чи у роздрукованому вигляді.

Основні терміни та вимоги для призовників

Для більшості призовників е-ВОД тепер стає основною формою військового документа. Важливо дотримуватися встановлених законодавством дедлайнів, щоб уникнути бюрократичних труднощів при вступі до вишів або зміні місця проживання.

Вік: реєстрація проводиться в рік досягнення 17-річчя.

Застосунки: для формування документа необхідно використовувати «Резерв+» або «Дію».

Самостійність: система дозволяє сформувати приписне без тривалого очікування у чергах у ТЦК.

«Запровадження е-ВОД дозволяє прибрати зайву бюрократію з навчального процесу. Школа лише фіксує факт наявності обліку, що є частиною загальнодержавної системи моніторингу», — коментують у Міноборони.

Для мешканців Закарпаття, особливо у прикордонних районах, наявність цифрового документа в «Резерв+» значно спростить проходження перевірок на блокпостах та внутрішніх пунктах контролю, де підтвердження статусу призовника є обов’язковим.

