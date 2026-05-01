У селищі Вилок занедбану пекарню перетворюють на сучасний соціальний простір

Сучасний соціальний заклад замість роками занедбаної пекарні – таку ініціативу в селищі Вилок втілює Закарпатська реформатська церква.

Ремонт та облаштування простору здійснюють за кошти прихожан і благодійників. Розпочали проєкт ще до початку повномасштабної війни. Зараз же, коли значні ресурси релігійна громада спрямовує на підтримку захисників, його реалізація суттєво ускладнилася.

Сьогодні об’єкт відвідав заступник голови ОВА Юрій Гузинець разом із представниками районної та місцевої влади, єпископом Закарпатської реформатської церкви Олександром Заном-Фабіаном і депутаткою обласної ради Юдітою Петеі.

Одну з будівель повністю реконструювали: тут світлі кімнати, окремі просторі вбиральні для маломобільних осіб, також є автоматичний підйомник. Інший корпус готовий на 80%, зараз тривають внутрішні оздоблювальні роботи.

Під час візиту обговорили, як працюватиме новий простір і що потрібно для завершення робіт. Спершу тут планували облаштувати притулок для людей старшого віку, сьогодні ж обговорили можливість створити багатофункціональний осередок, щоб охопити підтримкою різні вразливі категорії.

Зокрема, Юрій Гузинець запропонував розмістити на базі закладу центр соціальної підтримки дітей та сімей, інклюзивний дитячий садок, а також запровадити послугу підтриманого проживання. Держава компенсує надавачам вартість соцпослуг, а це дає впевненість у стабільній роботі.

«Важливо раціонально використати кожний квадратний метр цього приміщення. Щоб забезпечити належною підтримкою найбільш незахищених, ми маємо об’єднувати зусилля та активізувати роботу», – підкреслив Юрій Гузинець.

Також він наголосив на необхідності залучити до цієї ініціативи сусідні ТГ. Лише завдяки якісній співпраці влади, релігійної громади та партнерів можна завершити цей проєкт у найкоротші терміни й наповнити його реальним змістом.

Спільна відповідальність і взаємодія – це ключ до того, щоб цей простір працював на користь людей!

carpathia.gov.ua