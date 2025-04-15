У ЗУІ затвердили Правила прийому у 2025 році

24 березня 2025 року Вчена рада Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ затвердила Правила прийому до закладу вищої освіти у 2025 році. Детальніше про особливості вступної кампанії 2025 року ми поспілкувалися з відповідальним секретарем Приймальної комісії Ілдікою Греба.

– На які освітні ступені здійснюватиметься прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі на зарахування у 2025 році?

– Відповідно до Правил прийому, у 2025 році, як і в попередньому році, здійснюватиметься набір студентів на програми підготовки за освітніми ступенями бакалавр та магістр.

– Розкажіть детальніше про Правила прийому. Що необхідно знати абітурієнтам, які планують вступати на бакалаврат у 2025 році?

– У 2025 році перелік освітніх програм бакалаврату був розширений новими спеціальностями. Відтак, абітурієнти матимуть можливість обирати серед 23 спеціальностей: українська мова та література, угорська мова та зарубіжна література, англійська мова та зарубіжна література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, історія, початкова освіта, дошкільна освіта, туризм, облік та оподаткування, природничі науки, інформатика, міжнародні відносини, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, англійська та німецька мови: переклад, англійська та угорська мови: переклад, українська та угорська мови: переклад. Серед нових освітніх програм варто відзначити: фізичну культуру; музичне мистецтво; угорську мову, літературу та комунікацію; а також садово-паркове господарство. Прийом документів здійснюватиметься на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти. Винятком є такі спеціальності, як хімія, усі перекладацькі програми, угорська мова, література та комунікація, міжнародні відносини, а також фізична культура, за якими навчання проводитиметься виключно за денною формою.

У 2025 році до заяви на вступ обов’язково необхідно додати результати національного мультипредметного тесту (НМТ), складеного у 2022, 2023, 2024 або 2025 роках. Окрім цього, до кожної заяви вступника в обов’язковому порядку додається мотиваційний лист.

Які строки проведення вступної кампанії на бакалаврат?

– Першим етапом вступної кампанії для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» є реєстрація для проходження національного мультипредметного тесту (НМТ), яка завершилася 3 квітня 2025 року. Для вступників, які з поважних причин не мали можливості зареєструватися під час основної сесії, передбачено додаткову сесію реєстрації, яка триватиме з 9 по 14 травня 2025 року.

Наступним важливим етапом вступної кампанії є створення електронних кабінетів вступників, що розпочнеться з 1 липня 2025 року. Саме через особистий електронний кабінет вступники подаватимуть заяви для участі у конкурсному відборі. У разі виникнення труднощів під час реєстрації або створення електронного кабінету вступники можуть звернутися за допомогою до Приймальної комісії інституту.

Подача заяв для вступу на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня 2025 року.

– Які правила вступу на магістратуру у 2025 році?

– Щодо вступу на програми підготовки магістрів, то у 2025 році Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ здійснює набір на 10 спеціальностей: дошкільна освіта, початкова освіта, математика, географія, історія та археологія, угорська мова та література, англійська мова та література, українська мова та література, біологія та біохімія, а також облік та оподаткування.

Для участі у конкурсному відборі на навчання за програмами магістратури вступники повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

Процедура вступу до магістратури залежить від обраної спеціальності. Зокрема, для вступу на всі спеціальності обов’язковою умовою є складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який складається з двох частин: тесту загальних навчальних компетентностей та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської мов). Окрім ЄВІ, вступники складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), за винятком спеціальності «Біологія та біохімія», де замість ЄФВВ передбачено складання фахового вступного іспиту безпосередньо в закладі освіти. Варто зазначити, що єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для різних спеціальностей відрізняється. Так, для вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» вступники складають ЄФВВ з обліку та фінансів. Абітурієнти, які обирають спеціальність «Історія та археологія», проходять ЄФВВ з історії мистецтва. Вступники на спеціальності філологічного спрямування складають фахове випробування з мовознавства.

Для спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Математика» та «Географія» вступникам надається можливість обрати один з десяти предметних тестів для складання ЄФВВ на їх вибір.

Суттєвим нововведенням вступної кампанії 2025 року є впровадження фахового заліку для перевірки рівня володіння відповідною мовою для спеціальностей «Угорська мова та література» та «Англійська мова та література» освітнього ступеня магістр.

Окрему увагу слід приділити правилам вступу для осіб, які мають диплом спеціаліста або магістра. Згідно з Правилами прийому 2025 року, такі вступники мають можливість замінити єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) на аналогічні вступні випробування, що проводяться безпосередньо у закладі вищої освіти.

Які основні терміни необхідно врахувати під час подання документів для вступу на магістерські програми?

– Вступникам, які для зарахування на обрану ними спеціальність повинні скласти один або два єдиних вступних іспити, необхідно зареєструватися на їх проходження у період з 2 по 23 травня 2025 року. Реєстрацію здійснює Приймальна комісія закладу вищої освіти, а у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ — відділ контингенту студентів.

Подібно до вступної кампанії на бакалаврат, з 1 липня 2025 року розпочнеться створення електронних кабінетів вступників на магістерські програми. Електронний кабінет використовуватиметься не лише для подання заяв, а й для реєстрації на фахові вступні випробування.

Подача заяв для участі у конкурсному відборі на навчання за освітнім ступенем «Магістр» триватиме з 8 по 25 серпня 2025 року. Проведення вступних випробувань заплановано на період з 8 по 23 серпня 2025 року.

Детальний розклад вступних випробувань буде оприлюднений на офіційному сайті інституту. Рекомендуємо вступникам уважно ознайомитися з ним, аби своєчасно зареєструватися та успішно пройти всі необхідні іспити для вступу на обрану спеціальність.

– Що необхідно знати про вступні іспити до Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ?

– Тематику вступних іспитів та зразки тестових завдань всіх предметів і всіх рівнів освіти можна знайти на нашому сайті (www.kmf.uz.ua). Уся необхідна інформація щодо організації та особливостей вступної кампанії, порядку подання документів та проведення вступних випробувань також доступна для ознайомлення на вебпорталі закладу.

Бажаємо всім вступникам успіхів, наполегливості, міцного здоров’я та вдалого вступу!

Аніта Курмай

kmf.uz.ua