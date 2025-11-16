Україна і Росія домовились про обмін 1200 полонених

В результаті переговорів між Україною та Росією сторони погодилися активувати стамбульські домовленості та звільнити 1 200 полонених українців. Як передає Укрінформ, про це Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив у Телеграмі.

«За дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону», – зазначив Умєров.

За його словами, в результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

«Йдеться про звільнення 1 200 українців», – наголосив Умєров.

Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

«Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними», – підкреслив Умєров.

ukrinform.ua