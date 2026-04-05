Україна отримає від Канади близько $40 млн гуманітарної підтримки

Уряд Канади спрямував на втілення різноманітних проєктів гуманітарної допомоги в Україні більш як 51 мільйон канадських доларів (близько 39 млн дол. США).

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у МЗС Канади по завершенні візиту держсекретаря з міжнародного розвитку Рандіпа Сарая до України.

“Держсекретар оголосив про виділення 51,1 млн дол. на допомогу Україні у реагуванні на негайні гуманітарні потреби, водночас сприяючи довготерміновому відновленню та реформуванню”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на забезпечення населення медичною допомогою, продовольством, житлом, а також нарощування спроможності України надавати інклюзивні державні послуги й підтримувати ветеранів.

“Канада – непохитна у своїй підтримці України не лише під час війни з Росією, а у майбутній відбудові. Працюючи разом з очільниками України, регіональними партнерами у Польщі, громадянським суспільством та приватним сектором, ми допомагаємо закласти фундамент витривалої, міцної та інклюзивної України”, – сказав держсекретар Сарай.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Канада надала Україні різноманітної допомоги більш як на 19 млрд дол. США.

