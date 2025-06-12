Це вже другий етап обміну пораненими і важкохворими військовослужбовцями.

У четвер, 12 червня, Україна провела ще один обмін полоненими з Росією. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися військовослужбовці, нацгвардійці, прикордонники.

„Усі потребують лікування, і їм обов’язково буде надано необхідну допомогу. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону”, – заявив він у Telegram.

Крім того, український лідер подякував кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram зазначили, що в рамках чергового етапу великого обміну полоненими, згідно домовленостей у Стамбулі, з російської неволі було визволено групу важкопоранених та тяжкохворих Захисників.

„На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України”, – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

„Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти”, – зауважили у Штабі.

Так, додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

„Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі”, – йдеться у повідомленні.

У Штабі зазначили, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

„Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників”, – зауважується у повідомленні.

unian.ua