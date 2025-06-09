Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими

У понеділок 9 червня розпочався новий обмін із Росією, який проходитиме в декілька етапів, остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюдними згодом з міркувань безпеки.

Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

– Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях – сказав президент України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

pravda.com.ua