Україна відкрила посольство у Республіці Панама

У п’ятницю, 13 березня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь в інавгурації Посольства України в Республіці Панама.

Глава МЗС заявив, що посольство працюватиме над зміцненням політичного діалогу, поглибленням економічного співробітництва, підтримкою культурних зв’язків та зближенням суспільств двох країн.

„Панама є сполучною ланкою між континентами, океанами та економіками. Україна є сполучною ланкою між глобальною продовольчою безпекою, інноваціями та стійкістю. І перш за все це посольство символізує щось дуже важливе: присутність. Україна присутня в Панамі. Україна присутня в Латинській Америці”, – зауважив він.

Міністр подякував уряду Панами за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ці складні часи.

Андрій Сибіга також подякував українським дипломатам, які працюватимуть тут, адже „дипломатія — це не лише політика, це люди, які присвячують своє життя налагодженню взаєморозуміння між народами”.

mfa.gov.ua