Зеленський: Україна готова до перемир’я на Великдень

Україна готова до будь-яких форматів закінчення війни, однак РФ робить тільки заяви, зазначив президент країни.

Українська сторона готова до припинення вогню під час великодніх свят.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський і нагадав попередній досвід з Росією.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідності і незалежності нашої держави. Припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне… ми готові до припинення вогню на великодні свята», — сказав він.

«На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», — додав президент.

