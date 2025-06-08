Українці сьогодні святкують Трійцю

Християни східного і західного обрядів сьогодні, 8 червня, святкують День Святої Трійці, Зішестя Святого Духа або П’ятидесятницю (Зелені свята).

Трійця після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших церковних свят. Святкується у неділю сьомого тижня після Великодня – тоді на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа на апостолів зійшов Святий Дух, що символізує народження Християнської церкви.

Щороку дата свята змінюється, оскільки вона залежить від дати Воскресіння Христового. Цього року православні й католики разом відзначали Великдень 20 квітня, що трапляється рідко.

Трійця у православних та греко-католиків цьогоріч припала на 8 червня (50-й день після Великодня). Римо-католики ж святкують на 50-й день після Великодня П’ятидесятницю (8 червня), а свято Трійці – наступної неділі, 15 червня. Більшість протестанських церков, зокрема баптисти та євангельські християни, також святкують П’ятидесятницю 8 червня.

Назву Трійця свято отримало через те, що людям саме цього дня Господь уперше проявився в усіх своїх іпостасях – як триєдиний Бог: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий.

В Україні Зелені свята поєднують християнські та дохристиянські традиції, що сягають язичницьких часів. За народними традиціями, християни прикрашають домівки гілками та листям, що символізує відродження природи та дію Святого Духа, приносять до церкви букети для освячення, а освячену в цей день воду зберігають для духовного захисту.

У православних храмах на Трійцю виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році: підлогу храму устеляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають гілками дерев. На всенощній уперше за 50 днів після Великодня лунає дивовижна молитва, звернена до Святого Духа: „Царю Небесний, Утішителю, Душе істини…”.

Напередодні П’ятидесятниці, в суботу, християни вшановують пам’ять спочилих родичів – ця субота має назву Троїцької батьківської суботи. У понеділок святкують День Святого Духа.

У народі на Трійцю будинок прикрашають лепехою. Цього дня прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається коровай.

Тиждень після Трійці називається седмицею першою після П’ятидесятниці, і під час нього не постують.

Трійця – це остаточне прощання з весною і зустріч літа. „Трійця, – казали з цього приводу, – трьома святами багата: квітами, травами й рум’яним літом”.

В Україні Трійця є офіційним державним святом. Зазвичай наступний понеділок після Трійці є вихідним днем, проте через воєнний стан додаткового вихідного у 2025 році в українців не буде.

ukrinform.ua