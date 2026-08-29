Університет Ракоці оголошує додатковий набір на освітні програми

Подати заяву додатковий набір університета можна через електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Зарахування здійснюється на підставі результатів НМТ. Під час додаткового набору у 2026 році можуть бути використані результати НМТ, отримані у 2023, 2024, 2025 або 2026 роках.

Термін подання заяв: 1–8 вересня 2026 року.

Детальну інформацію про спеціальності, на які оголошено додатковий набір, можна отримати у Приймальній комісії Університету.

З метою забезпечення безперебійного та якісного процесу вступу співробітники Приймальної комісії надають вступникам індивідуальну допомогу, зокрема у створенні та використанні електронного кабінету вступника.

Для створення електронного кабінету вступника необхідно:

дійсна електронна адреса

доступний номер телефону (краще два)

свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат)

фото 3×4 см

паспорт та ідентифікаційний код

номер і PIN-код сертифіката НМТ

Графік роботи Приймальної комісії: у будні з 9:00 до 18:00, субота з 9:00 до 13:00, неділя – вихідний.

Денна форма навчання:

Музичне мистецтво, Географія, Біологія та здоров’я людини, Природничі науки, Угорська мова та зарубіжна література, Українська мова і література, Математика, Угорська мова, література та комунікація, Садово-паркове господарство.

Джерело: kme.org.ua

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