Університет Ракоці затвердив нову символіку

Учасники святкового заходу, що відбувся в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II, стали свідками історичної події. Стартувала нова ера в житті закладу, адже колишній інститут у жовтні 2025 року отримав статус університету, що дало початок новому етапу розвитку системи угорськомовної вищої освіти на Закарпатті. 27 березня, в рамках серії заходів «Дні Ракоці», присвячених 350-річчю від дня народження Ференца Ракоці II, відбулося урочисте утвердження символіки університету. На церемонії було представлено та затверджено емблематику, яка уособлює традиції та гідність університету, а також символізує його новий статус та історичне значення: мантію, скіпетр та ланцюг. Символіку, яку відтепер використовуватиме університет, вручав керівництву Закарпатського угорського університету міністр культури та інновацій Угорщини Балаж Ганко.

Захід розпочався з урочистого винесення історичних прапорів Закарпаття. Потім у виконанні камерного хору навчального закладу пролунав гімн університету – «Молитва Ракоці».

«Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II – це острів безпеки для представників угорського народу, омріяного й довгоочікуваного миру, запорука майбутнього угорської громади Закарпаття. Навчальний заклад є не лише місцем здобуття освіти, а відіграє визначальну роль у збереженні та утриманні угорської громади на рідній землі, тобто є фундаментом майбутнього угорського народу. Зусилля, докладені раніше і що продовжуються щодня, – це по суті порятунок нації та людських життів»,

– підкреслив Балаж Ганко, додавши, що українці, які проживають в Угорщині, користуються всіма необхідними правами, і висловив сподівання, що угорська меншина Закарпаття матиме аналогічні можливості.

Після вітальної промови відбулася церемонія вручення та одягання університетської мантії. Вони є символом приналежності до університетської спільноти, свободи науки та академічної доброчесності. Мантії, подаровані університету, міністр Балаж Ганко вручив президентці університету Ільдіці Орос та ректору Степану Черничку.

«Від імені європейської університетської спільноти я передаю мантії керівництву та Вченій Раді Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II», – наголосив міністр культури та інновацій Угорщини.

Після цього Ільдіко Орос та Степан Черничко урочисто вручили університетські мантії проректорам навчального закладу, завідувачам кафедр та керівникові Ректорату.

Після вручення мантій прозвучав твір Арпада Барабаша «Kit válasszak?» («Кого вибрати?») у фортепіанному виконанні піаністки, заслуженої артистки Угорщини, лауреатки премій імені Ференца Ліста та «Будапешт Марка», засновниці руху «Музична магія», викладачки музики освітньої програми «Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)» та викладачки Берегівської дитячої школи мистецтв імені Золтана Кодая Світлани Барни.

У наступній частині заходу відбулася церемонія передачі скіпетра. Цей атрибут символізує традиції, автономію та єдність університетської спільноти. Скіпетр урочисто передав ректор Ніредьгазького університету Дьєрдь Сабов ректору Університету Ракоці Степану Черничку.

Після урочистої передачі другого атрибута прозвучала музична версія твору Єви Боднар «Fohász a hazáért» («Молитва за Батьківщину») у виконанні Маріанни Дьєркеней Чакань.

Наступним етапом урочистостей стало вручення ланцюга університету. Президентський і ректорський ланцюги символізують гідність і відповідальність, пов’язані з цими посадами. В урочистій обстановці президентський ланцюг від імені засновників університету вручив президентці Ільдіці Орос член опікунської ради Благодійного фонду «За Закарпатський угорський університет», заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття Геза Гулачі. Академічний ланцюг від імені засновників університету передав ректору Степану Черничку член опікунської ради Благодійного фонду «За Закарпатський угорський університет», єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Зан Фабіан.

Після передачі ланцюга лаборант кафедри філології Університету імені Ракоці, соціальний педагог приватного закладу освіти «Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання» Сільвестер Ферку виконав покладену на музику поезію Ласло Фабіана Варі «Útban Törökország felé» («На шляху до Туреччини»).

Далі відбулося ознайомлення з текстом Декларації Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II про основну мету діяльності та її подальше підписання й затвердження. Текст декларації зачитала студентка 2-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Англійська мова та література (переклад включно), угорська мова та література» Естер Шош. Після ознайомлення з основними положеннями декларації президентка Ільдіка Орос та ректор Степан Черничко, за присутності свідка – міністра Балажа Ганко, надали документу законної сили своїми підписами.

Після надання декларації законної сили викладачі приватного закладу освіти «Дитяча школа мистецтв угорського народу „Туліпан Танода”» Ніколетта та Бертолон Галас виконали твір Йоганна Штрауса-молодшого «Хай живе Угорщина!».

Далі відбулося складання присяги президенткою Ільдікою Орос та ректором Степаном Черничком.

Після складання присяги присутні мали змогу насолодитися піснею угорського гурту «Republic» «Ezt a földet választottam» («Я обрав цю землю») у виконанні Богларки Ферку, Богларки Гріци, Давіда-Лайоша Манді та Сільвестера Ферку.

«У житті будь-якого закладу бувають моменти, коли ми не просто святкуємо, а пишемо історію. Сьогоднішній день – саме такий. Сьогодні ми не просто утвердили символіку університету. Сьогодні ми стали свідками зародження традиції»,

– зазначив Степан Черничко, додавши, що мантія нагадує: університет – це насамперед спільнота; скіпетр – що університет складається не зі стін, а з ідеалів і людей; а ланцюг – що гідність посади завжди випливає з довіри, наданої спільнотою.

«Споглядаючи представлені сьогодні символи, я сформулював гасло, яке, на мою думку, визначає напрям моєї діяльності на посаді ректора: забезпечення єдності у важливому, свободи в дискусійному та любові в усьому. У цьому дусі наш університет має бути місцем, де знання є гідністю, діалог – силою, а спільнота – реальним простором, який має силу єднання»,

– завершив свою промову Степан Черничко.

Після промови ректора викладач приватного закладу освіти «Дитяча школа мистецтв угорського народу „Туліпан Танода”» Бертолон Галас виконав пісню епохи Ракоці.

«У житті кожного закладу бувають моменти, коли потрібно зупинитися, щоб оцінити не лише повсякденну працю, а й шлях, який уже пройдено. Сьогодні ми зібралися саме для цього – задля утвердження символів нашого університету. Шлях, що привів нас сюди, не був вистелений ані бруківкою, ані килимом. Іноді він був нерівним, іноді – болотистим. Іноді сила цих «боліт» була такою великою, що ми ледь не збилися з обраного шляху. Протягом цих років ми пройшли всі етапи становлення університету. У нашій символіці ми бачимо власне коріння – спадщину Ракоці, яка вчить нас, що свобода і знання йдуть пліч-о-пліч»,

– підкреслила президентка університету Ільдіко Орос, а потім висловила подяку засновникам та спонсорам закладу за підтримку.

Після промови президентки у виконанні Маріанни Дьєркеней Чакань прозвучали покладені на музику вірші Іди Бобули «Magyar dal» («Угорська пісня») та Єви Боднар «Szülőföld» («Батьківщина»).

На завершення заходу представники історичних церков провели молитву за Боже благословення для всіх учасників.

Аніта Курмай

kme.org.ua