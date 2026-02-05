Україна повернула з російського полону 150 військових і сімох цивільних

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 157 українців.

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском спілкування з представниками медіа у Києві.

«Сьогодні є обмін. Я вітаю всі сім’ї, які зустрінуть своїх близьких, рідних вдома найближчим часом. Це дуже добре. 157 воїнів України повернулися додому», – розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні в Абу-Дабі на рівні підгруп питання подальших обмінів ще раз буде піднято. «Я думаю, що зараз групи знов зустрінуться і проговорять це питання. (…) Треба ще підняти питання наступних обмінів», – зазначив Президент.

За його словами, „сьогодні ми повернули додому ще 157 українців – військових і цивільних. Це була тривала та напружена операція, маємо гідний результат. 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року”.

Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення, в також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли, наголосив Буданов.

„Вже сьогодні вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду – відновлення та реабілітація. Ми пам’ятаємо про кожного, хто досі залишається в полоні. Визволення всіх наших громадян – наш незмінний пріоритет на кожних перемовинах”, – підкреслив керівник ОП.

Він подякував команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за професійну й складну роботу.

Окрему вдячність Буданов висловив партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за важливе посередництво і сприяння.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що з російської неволі додому повернулись 150 військових та семеро цивільних українців.

Додому повертаються військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Тероборони, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.

Понад половину визволених сьогодні захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя.

Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення росіянами Чорнобильської АЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до “довічного ув’язнення”.

Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив у Телеграмі, що серед звільнених з полону є військові з важкими пораненнями.

Він оприлюднив відео, як перші карети швидкої допомоги із тяжкопораненими українськими військовополоненими заїжджають на територію України. „Перші кадри з сьогоднішнього обміну. Серед звільнених — військові з пораненнями”, – зазначив Умєров.

ukrinform.ua